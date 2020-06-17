2020-06-17T09:41:12+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении

Весь процесс занимает до 10 минут
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Компании из сегмента малого и микро бизнеса могут сформировать отчетность в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Функция доступна на мобильных устройствах на базе операционной системы Android.

Сформировать декларацию могут индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников. Весь процесс занимает до 10 минут. Файл с отчетностью можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн, а затем подать в налоговую удаленно.

-Формирование стандартной декларации займет не больше десяти минут, необходимо сверить доходы и заполнить поле «страховые взносы», остальные данные подгружаются автоматически. Заполнение нулевой декларации займет меньше минуты, - отметила Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Сейчас сервис реализован для устройств на базе платформы Android. В ближайшее время планируется запуск для операционной системы iOS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении
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