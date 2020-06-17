2020-06-17T08:56:07+03:00
Общество

Парад Победы-2020 в Перми состоится

Дата еще определяется
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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22 июня в Перми состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В этот день Пермский край поддержит всероссийскую акцию «Свеча памяти» - каждый пермяк сможет зажечь свечу онлайн. Одна виртуальная свеча – это один рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

А в 14.15 пройдет Минута молчания. В это время прервется теле и радиовещание, в местах скоплений людей – от вокзалов до предприятий – на минуту будет приостановлена работа. Жителям края и водителям транспорта рекомендуется в эту минуту приостановить свое движение, почтив память погибших.

Эти темы обсудили на заседании Правительства края. Но, помня о скорбной дате, в Перми не забыли и о победной.

- Чтобы избежать всякие кривотолки, скажу, что Парад Победы в Перми и крае состоится, - сообщил глава региона Дмитрий Махонин. - Дату мы определим позже, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но Парад будет проведен обязательно, никаких сомнений в этом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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