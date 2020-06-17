2020-06-17T08:29:33+03:00
Общество

В Пермском крае ожидается самая холодная ночь на этой неделе

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
Анна Маркова
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По предварительному прогнозу в выходные в Пермском крае облачно, дождливо и прохладно.По предварительному прогнозу в выходные в Пермском крае облачно, дождливо и прохладно.Фото: Василий Вахрин
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Уральское лето в Пермском крае в ближайшие дни не собирается радовать жителей региона жарой. Синоптики центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют очередное похолодание.

17 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью по северу, утром и днем по центральным и южным районам кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер ночью юго-западный, западный, с переходом днем на северо-западный, северный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8–13°, днем 14–19°, по югу местами до 24°.

18 июня ожидается сухая погода с понижением температуры: ночью 2-7°, днем 12-17°. Следующая ночь 19 июня прогнозируется самой холодной на неделе, когда столбик термометра опустится до +1, +6°, по востоку заморозки до -1°. Днем воздух прогреется до 17-22°. Влияние антициклона будет не продолжительным.

Уже вечером 19 июня ожидаются дожди с приходом теплого фронта.

По предварительному прогнозу в выходные в Пермском крае облачно, дождливо и прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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