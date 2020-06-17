2020-06-17T08:02:20+03:00
Общество

В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса

Лечение продолжают 1058 пациентов
Анна Маркова
Поделиться:
Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 1656.Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 1656.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае за прошедшие сутки из больниц выписали еще 70 человек, проходивших лечение от коронавируса.

Минздрав региона сообщает, что лечение продолжают еще 1058 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 на сегодняшний день 1656.

Под наблюдением специалистов остаются 2699 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 17 июня в Прикамья выявлено 2805 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июня 2020 года: в одно из отделений роддома занесли коронавирус

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 17 июня 2020 года [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении
Парад Победы-2020 в Перми состоится
В Пермском крае ожидается самая холодная ночь на этой неделе
В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса
В Пермском крае автобус протаранил иномарку, есть пострадавшие
В Пермском крае в реке утонул ребенок
"Прошу, помогите мне найти сына!" В Перми разыскивают молодого человека, который поехал ремонтировать машину и пропал
В Прикамье девушка утонула на глазах друзей
В Перми закроют перекресток улиц Революции и Куйбышева
Из-за коронавируса в Перми закрыли роддом
В Перми разрешили посещать кладбища
В Перми скончался известный артист Валерий Серегин
В Перми сотрудники ФСБ выезжали в частный дом, где произошел взрыв
В Перми запущены новые автобусные маршруты
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как избежать перегрева и солнечного удара у детей
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Глава Пермского края предложил жителям присоединиться к Манифесту общественного согласия
22 июня вся Россия замолчит на минуту
Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении
Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки
Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца