В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:02:20+03:00

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В Пермском крае за прошедшие сутки из больниц выписали еще 70 человек, проходивших лечение от коронавируса.

Минздрав региона сообщает, что лечение продолжают еще 1058 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 на сегодняшний день 1656.

Под наблюдением специалистов остаются 2699 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 17 июня в Прикамья выявлено 2805 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU