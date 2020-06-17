В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки из больниц выписали еще 70 человек, проходивших лечение от коронавируса.
Минздрав региона сообщает, что лечение продолжают еще 1058 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 на сегодняшний день 1656.
Под наблюдением специалистов остаются 2699 жителя Пермского края.
Напомним, на утро 17 июня в Прикамья выявлено 2805 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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