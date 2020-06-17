В Пермском крае в реке утонул ребенок

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:25:45+03:00

13-летний мальчик не справился с течением и утонул. Фото: Василий Вахрин

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Трагедия произошла 15 июня на реке Колва в городе Чердынь. Пятеро мальчишек отправились купаться, одного из них, 13-летнего мальчика, стало уносить сильным течением. Ребенок не смог с ним справиться и утонул.

- Место, где ребята купались, опасно из-за рельефа дна, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В ходе проведения надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка полноты реализации полномочий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органами местного самоуправления, полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU