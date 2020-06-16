"Прошу, помогите мне найти сына!" В Перми разыскивают молодого человека, который поехал ремонтировать машину и пропал

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:37:57+03:00

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- Прошу всех друзей Стасена, придите, пожалуйста, на поиски, помогите мне найти его! – обратилась к волонтерам мама Станислава Люция Ушакова.

Напомним, 1 мая около 7 утра 31-летний Станислав Ушаков вышел из дома, где он живет вместе со своей девушкой, сказав ей, что поехал ремонтировать машину и пропал.

По камерам видеонаблюдения полицейские определили, что Станислав зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в повседневной одежде. Через три минуты он вышел из дома уже в зимних рабочих сапогах и направился к дому по улице Гашкова, 9 а. Дальше отследить передвижения Станислава не удалось.

- Мы прочесали всю местность, никаких следов не нашли, - рассказал младший брат пропавшего Алексей.

Место сбора, как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой: Мотовилихинский район, ул.Кирпичный завод, 15а. Время сбора: 17 июня в 10.00.

Приметы Станислава: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особая примета - носит бороду.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите информацию по телефонам: 204-49-04 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU