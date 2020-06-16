В Прикамье девушка утонула на глазах друзей

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:34:23+03:00

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31-летняя жительница Чернушки с компанией друзей 11 июня отправились на пикник на берег реки Быстрый Танып в районе водозабора. Компания распивала спиртные напитки, а затем девушка решила искупаться в запрещенном для купания месте.

- Но при этом она не рассчитала силы, не смогла выбраться на берег и утонула на глубине шести метров, - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. - Друзья погибшей самостоятельно спасти девушку не смогли, после чего сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Тело девушки было обнаружено в реке. Чернушинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту ее гибели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы.

После завершения проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU