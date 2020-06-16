2020-06-16T17:56:30+03:00
Общество

В Перми закроют перекресток улиц Революции и Куйбышева

Там будут укладывать трамвайные пути
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Работы на улице Революции продолжаютсяРаботы на улице Революции продолжаютсяФото: Виталий КОКШАРОВ
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Закрытый перекресток улиц Революции и Сибирской, где сейчас ведутся работы по укладке трамвайных путей, откроется 10 июля. А после этого дорожники перейдут на следующий участок – перекресток улиц Революции и Куйбышева. Движение там будет закрыто с 11 июля и до 30 сентября.

Объезжать закрытый участок можно будет по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Луначарского и Механошина.О том, как будет ходить общественный транспорт, городские власти пообещали сообщить позже.

Тем временем на участке улицы Революции между Куйбышева Комсомольским проспектом продолжается переустройство сетей, ведется строительство резервной кабельной канализации, установка бортовых камней и опор контактной сети наружного освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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