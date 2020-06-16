Из-за коронавируса в Перми закрыли роддом

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:36:41+03:00

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Роддом при пермской городской больнице имени М.А. Тверье – бывшей МСЧ №9 – закрылся на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в медицинском учреждении, с 16 июня прекращен прием пациентов в роддом в связи с заносом коронавирусной инфекцией.

- Мы закрываемся на двухнедельный карантин, - сообщили на официальной странице роддома ВКонтакте. - Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с зараженными, были переведены в обсервацию под ежедневное наблюдение врачей. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводятся необходимые эпидемические мероприятия.

Напомним, ранее были закрыты несколько отделений в краевой больнице имени Вагнера в Березниках, терапевтическое отделение больницы в Соликамске, филиал Пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке.

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ИСТОЧНИК KP.RU