Из-за коронавируса в Перми закрыли роддом
Роддом при пермской городской больнице имени М.А. Тверье – бывшей МСЧ №9 – закрылся на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в медицинском учреждении, с 16 июня прекращен прием пациентов в роддом в связи с заносом коронавирусной инфекцией.
- Мы закрываемся на двухнедельный карантин, - сообщили на официальной странице роддома ВКонтакте. - Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с зараженными, были переведены в обсервацию под ежедневное наблюдение врачей. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводятся необходимые эпидемические мероприятия.
Напомним, ранее были закрыты несколько отделений в краевой больнице имени Вагнера в Березниках, терапевтическое отделение больницы в Соликамске, филиал Пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке.
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ИСТОЧНИК KP.RU