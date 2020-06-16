2020-06-16T17:11:08+03:00
Общество

В Перми разрешили посещать кладбища

Даже возобновили автобусный маршрут
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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С 17 июня жителям Перми разрешат посещать кладбища. С этого же дня возобновит работу автобусный маршрут №46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище».

- На линии будут работать 5 автобусов, интервал движения составит от 10 до 20 минут, - рассказали в администрации Перми. - Первое отправление от Театра-Театра - в 8.32, последний рейс отправляется от этой остановки в 18.32.

Напомним, ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции посещать кладбища можно было только для похорон. Сейчас после того, как прошли Радоница и Троица, массового скопления людей на кладбищах не ожидается. Доступ на кладбища для посещения родственных могил возобновлен. В Указ губернатора внесены изменения о снятии ограничений на посещение кладбищ.

Также ожидается, что вскоре в Перми откроется для прогулок набережная Камы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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