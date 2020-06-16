В Перми скончался известный артист Валерий Серегин

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:19:43+03:00

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Артиста Пермского ТЮЗа, заслуженного артиста России Валерия Серегина знали, наверно, даже те, кто почти не бывал в театре. Главный Дед Мороз Перми - так звали его многие. Больше четверти века он радовал детишек на новогодних праздниках. Еще он был бессменным участником театральных капустников. А его участие в любом спектакле гарантировало зрительский успех.

Но, к огромнейшему сожалению, все это сегодня мы говорим с горьким словом "был".

Сегодня, 16 июня в ТЮЗе сообщили печальную весть:

- На 65 году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ Валерий Серегин. Валерий Николаевич на долгие годы стал тем, кто определял саму суть живой и искренней актерской игры на сцене театра. Снискав зрительскую любовь и признание профессионального сообщества, он стал тем, чье имя всегда звучало, как один из синонимов театрального искусства Перми. Все мы сегодня обеднели, лишившись прекрасного юмора и нескончаемой энергии большого артиста.

"Комсомольская правда" присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Валерия Серегина.

ИСТОЧНИК KP.RU