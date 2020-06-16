В Перми сотрудники ФСБ выезжали в частный дом, где произошел взрыв

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:55:26+03:00

В доме, где произошел взрыв никто не пострадал. Фото: архив "КП"

Также на вызов реагировали полицейские, газовики, сотрудники скорой помощи и администрации

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В Перми 15 июня на улице 9 Мая произошел взрыв в частном доме. На пульт экстренных служб поступил звонок о том, что в доме был слышен хлопок.

На место выехали ФСБ, полиция, скорая, спасатели, газовая и другие службы. Пострадавших в доме не было.

Специалисты выяснили, что в доме произошел взрыв электрического водонагревателя. Взрывом была повреждена наружная стена дома. В нем постоянно никто не живет, а хозяева используют его, как дачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU