В Перми запущены новые автобусные маршруты

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:34:00+03:00

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Одним из важных новшеств маршрутной сети пассажирского транспорта Перми стало создание внутрирайонных маршрутов, которые обеспечивают передвижение пассажиров внутри своего района и проезд к важным социальным объектам.

С 1 апреля новые кольцевые автобусные маршруты №69 и №70 «улица Грачева – микрорайон Ива» связали социальные объекты микрорайона Ива и позволили жителям быстрее выезжать из района. А с 1 июня через микрорайон Ива начал курсировать автобусный маршрут №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка», который соединил Мотовилиху с центром города и Индустриальным районом. Также он дал возможность добраться до крупных пересадочных узлов: Комсомольского проспекта, Центрального рынка, ипподрома.

Напомним, раньше через микрорайон Ива следовал только автобусный маршрут №33, на котором ходили 8 маленьких «пазиков». Теперь через этот микрорайон проходит 17 автобусов, в том числе и большой вместимости.

В Орджоникидзевском районе 1 апреля был запущен новый автобусный маршрут №22 «микрорайон Васильевка – Пермский военный институт», напрямую соединивший микрорайоны Голованово и Левшино с Гайвой.

С 1 июня в Индустриальном районе начали курсировать два новых кольцевых маршрута №28 и №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов». Они дали возможность жителям улиц Карпинского, Чердынской и проспекта Декабристов доехать до шоссе Космонавтов. Также эти маршруты компенсировали движение автобусного маршрута №80 в Индустриальном районе.

С 1 июня в Свердловском районе приступил к работе новый автобусный маршрут №57 «микрорайон Крохалева – микрорайон Юбилейный», который обеспечивает связь этих двух микрорайонов между собой, а также с крупными производственными и торговыми объектами, расположенными на улицах Героев Хасана и Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU