Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как избежать перегрева и солнечного удара у детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:26:47+03:00

Также врачи Центра сообщили, как облегчить состояние ребенка, если тепловой удар все же случился

Изменить размер текста: A A

Лето – самое прекрасное, яркое, и красочное период, но не стоит забывать, что именно это время года скрывает множество опасностей для детей. Ссадины и царапины не самое страшное, что может случиться с маленькими непоседами на улице, намного опаснее долгое пребывание на солнце, из-за этого может случиться солнечный или тепловой удар.

Первыми признаками теплового ,солнечного удара являются: повышенная температура, головокружение, тошнота, нарушение дыхания, покраснение лица. Чтобы облегчить состояние ребенка необходимо охлаждать его тело: прикладывать влажные компрессы или делать мокрые обертывания, по возможности использовать вентилятор для усиления охлаждающего эффекта и проводить обдувание. Обеспечьте обильное питье, поить небольшими порциями каждые 5 минут. Если начнутся судороги или ребенок потеряет сознание, немедленно вызывайте скорую помощь!

Чтобы избежать перегрева и солнечного удара важно не забывать о мерах профилактики:

- В солнечную жаркую погоду надевайте на голову ребенка светлый головной убор из натурального хлопка, льна

- Избегайте пребывания детей на открытых пространствах, под прямыми солнечными лучами.

- За 20-30 минут до выхода на улицу нанесите на кожу ребенка солнцезащитный крем (не менее 25-30 единиц)

- Если ребенок загорает в первый раз, пребывать на солнце можно не более 5-6 минут

- Принимать солнечные ванны необходимо не чаще 2-3 раз в день с перерывами, во время которых ребенок должен быть в тени

- В жару ребенок должен носить светлую, легкую одежду, легко проветриваемую, из натуральных тканей, которая не препятствует испарению пота

- Не кормите ребенка слишком плотно в жаркое время. Предпочтение отдавайте овощам, фруктам и кисломолочным продуктам

- Протирайте время от времени лицо ребенка мокрым, прохладным полотенцем.

ИСТОЧНИК KP.RU