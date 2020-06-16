АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:12:15+03:00

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на наивысшем уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом.

Высокий уровень рейтинга обусловлен способностью банка генерировать стабильно высокий операционный доход, системной значимостью для российского рынка и минимальной чувствительностью к изменениям в экономике.

Агентство также отмечает сильную систему риск-менеджмента и низкий уровень просроченных кредитов (кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют всего 1,5% портфеля), способность поддерживать на высоком уровне нормативов достаточности капитала (в среднем 11,54% за последние 12 месяцев) и уровня ликвидности, а также высокий уровень чистой процентной маржи (5-6%).

ИСТОЧНИК KP.RU