Глава Пермского края предложил жителям присоединиться к Манифесту общественного согласия

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:03:19+03:00

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин призвал жителей поддержать Манифест общественного согласия.Эта возможность открыта на портале «Управляем вместе», где свои электронные подписи уже 30 жителей Прикамья.

Присоединиться к Манифесту могут все заинтересованные в развитии Пермского края, считает глава региона.

- Сейчас важно планировать на десятилетия вперед. Для этого необходимо консолидировать усилия, - отметил Дмитрий Махонин. - Основная наша задача – создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее.

По словам Дмитрия Махонина, общественное согласие является фундаментом развития Пермского края и залогом общественно-социальной стабильности.

- Главная опора в этом вопросе – консолидация участников всех процессов: политических партий, социальных и общественных объединений, органов местного самоуправления, подчеркнул глава Прикамья. - Поэтому к участию приглашаются все. Основная проблема, которая существовала всегда, – это оторванность государственной власти от общественных институтов, от населения. Я как руководитель региона гарантирую, что мы концептуально поменяем подходы общения. Необходимо, чтобы был открытый диалог между обществом, объединениями, партиями и чиновниками. Это касается и руководителей местного самоуправления. Мы должны понимать, что у нас задача не собраться и поговорить, а достичь конкретных целей.

Ознакомиться с Манифестом общественного согласия можно здесь

Настоящий Манифест заключается сроком на 2 года. Присоединиться к Манифесту можно в течение всего срока его действия. Сейчас это можно сделать через портал «Управляем вместе». Жители Прикамья, а также организации могут отправить свои предложения на электронный адрес правительства: obladm@permkrai.ru. Предложения будут переданы в Центр развития будущего для проработки и дальнейшей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU