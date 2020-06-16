Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:04:04+03:00

Теперь оплачивать покупки в интернете просто, даже если карты нет под рукой

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Полные реквизиты карты стали доступны клиентам Райффайзенбанка в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Теперь оплачивать покупки в интернете просто, даже если карты нет под рукой или клиент не успевает забрать активированную карту в отделении.

Чтобы увидеть полные реквизиты банковской карты, нужно выбрать ее в приложении Райффайзен-Онлайн и перейти на вкладку «Инфо», а затем - в раздел «Реквизиты карты и счета». В этом разделе нужно нажать кнопку «Показать полный номер». После чего клиент получит push-уведомление с кодом безопасности и просьбой не передавать реквизиты карты третьим лицам.

- Новая функция доступна на устройствах с операционной системой iOS и Android. Она позволит оплачивать покупки и совершать переводы, даже если по какой-то причине карты с вами нет. Действующие клиенты могут использовать заказанные карты, которые они по каким-то причинам не забрали в отделении, после их активации. Это удобный способ ежедневно управлять деньгами, при этом в целях безопасности клиент не сможет одновременно видеть на экране и номер карты, и СVV-код. Вводить код безопасности нужно при каждом открытии реквизитов, - отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU