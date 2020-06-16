Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:23:38+03:00

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ООО «Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки для физических лиц до конца июня. В рамках акции до конца июня клиенты могут получить скидку на газобетонные блоки до 8%. Так, при покупке от 26 до 52 м3 скидка составит 3%, от 52,01 до 78 м3 – 4%, от 78,01 до 169 м3 – 6%, более 169 м3 – 8%.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru.

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU