2020-06-16T12:23:38+03:00
Общество

Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки

Акция продлевается для физических лиц до конца июня
Анна Маркова
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

ООО «Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки для физических лиц до конца июня. В рамках акции до конца июня клиенты могут получить скидку на газобетонные блоки до 8%. Так, при покупке от 26 до 52 м3 скидка составит 3%, от 52,01 до 78 м3 – 4%, от 78,01 до 169 м3 – 6%, более 169 м3 – 8%.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru.

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении
Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки
Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца
В Пермском крае 50 новых случаев коронавирусной инфекции
В Перми от коронавируса выздоровели еще 43 пациента
Стало известно, когда будет принято решение о возобновлении плановых госпитализаций в Пермском крае
Найти «нулевого» пациента с коронавирусной инфекцией в Прикамье удается не всегда
В Прикамье 56 больных коронавирусом находятся на ИВЛ
В Пермском крае пожар уничтожил жилой дом
В Прикамье подозреваемый в организации азартных игр предложил миллионную взятку сотруднику УФСБ
«Девочку отбросило на 30 метров». В Пермском крае насмерть сбили подростка на велосипеде
В Прикамье из-за коронавируса на карантин закрыли терапевтическое отделение Соликамской больницы
Глава региона Дмитрий Махонин предложил жителям Прикамья подписать Манифест общественного согласия
В Перми в жилом доме обрушилась крыша
Режим самоизоляции в Пермском крае решено продлить
МТС ускорил работу цифровых сервисов в промышленных городах
Воркута получит уральское тепло
На стройплощадке в Перми сторож расстрелял двух молодых рабочих
Онлайн-премьера в театре "У Моста": где и когда можно посмотреть новый спектакль
У депутата городской Думы Владимира Плотникова выявили коронавирус
В Перми снизилось число покусов бродячими псами
В Прикамье выявили 68 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае пропал мужчина со шрамом на лице