Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:16:06+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подал заявление в краевую избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца на пост губернатора региона. Об этом «КП» в Перми» сообщили в избиркоме.

Дмитрий Махонин сдал в Избирательную комиссию Пермского края полный пакет документов на выдвижение своей кандидатуры на выборы высшего должностного лица региона. Следующим этапом для кандидата станет прохождение так называемого «муниципального фильтра», а также сбор подписей в поддержку своего выдвижения 1% (порядка 20 000) жителей Прикамья.

Cегодня Пермский край – один из 3 регионов в России, где проводится эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал «Госуслуги». Кандидат может собрать таким образом до 25% (около 5000) подписей граждан. При этом, как подчеркнул председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, «сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата через «Госуслуги» - это очень актуальная мера в нынешней ситуации, которая позволяет исключить личный контакт сборщика подписей и избирателя. Более того, «электронную подпись» в поддержку кандидата человек ставит дистанционно с полностью верифицированного аккаунта, что обеспечивает их достоверность».

Сейчас продолжается процедура выдвижения кандидатов, которая завершится 5 июля. Приём документов на следующий этап – регистрацию кандидатов продлится – до 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU