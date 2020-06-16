2020-06-16T10:56:31+03:00
Общество

В Пермском крае 50 новых случаев коронавирусной инфекции

Общее число заболевших перевалило за 2800 человек
Анна Маркова
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Под наблюдением специалистов остаются 2626 жителя Пермского края.Под наблюдением специалистов остаются 2626 жителя Пермского края.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Роспотребнадзора в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 50 жителей нашего региона. Из них 28 человек поместили в больницу, у них есть симптомы заболевания, еще 22 человека на амбулаторном лечении, с бессимптомным течением болезни.

Ежесуточный прирост больных составил 1,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 15 июня - 1,07). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Напомним, в Пермском крае за минувшие сутки выздоровели еще 43 пациента. По данным Минздрава региона лечение продолжают еще 1078 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1586. Под наблюдением специалистов остаются 2626 жителя Пермского края.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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