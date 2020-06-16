В Перми от коронавируса выздоровели еще 43 пациента
В Пермском крае за минувшие сутки выздоровели еще 43 пациента. По данным Минздрава региона лечение продолжают еще 1078 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1586. Под наблюдением специалистов остаются 2626 жителя Пермского края.
Напомним, на утро 16 июня в Прикамья выявлено 2755 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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