В Перми от коронавируса выздоровели еще 43 пациента

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:28:30+03:00

По данным Минздрава региона лечение продолжают еще 1078 человек. Фото: Лидия ЛЕБЕДЕВА

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В Пермском крае за минувшие сутки выздоровели еще 43 пациента. По данным Минздрава региона лечение продолжают еще 1078 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1586. Под наблюдением специалистов остаются 2626 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 16 июня в Прикамья выявлено 2755 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU