Стало известно, когда будет принято решение о возобновлении плановых госпитализаций в Пермском крае

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:12:08+03:00

Об этом в прямом эфире радио «КП-Пермь» на 96.6 FM сообщила министр здравоохранения Прикамья

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В Пермском крае необходимо поэтапно восстанавливать плановую госпитализацию. О том, что Пермский край нуждается в этом рассказала в прямом эфире радио «КП-Пермь» на 96.6 FM министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

- Мы контролируем потребность людей в плановой медицинской помощи, да, многое можно сделать на дому, но к сожалению, не все, - сказала министр. - Например, ту же стоматологическую помощь мы не можем в полном оказать на дому и есть те процессы, которые невозможно откладывать на длительный срок. Поэтому с соблюдением всех норм и правил планируем поэтапно открыть плановую медпомощь. Мы не будем делать этого одномоментно, чтобы избежать скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU