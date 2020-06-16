2020-06-16T07:16:29+03:00
Общество

Найти «нулевого» пациента с коронавирусной инфекцией в Прикамье удается не всегда

Министр здравоохранения региона рассказала, почему так происходит
Анна Маркова
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Пермяки не всегда рассказывают медикам о возможных контактах с зараженными.Пермяки не всегда рассказывают медикам о возможных контактах с зараженными.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«Проследить цепочку от первого заболевшего коронавирусной инфекцией получается не всегда», - рассказала в утреннем эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Так называемый «нулевой» пациент может быть не выявлен так как это достаточно сложно.

- Мы находим цепочку из 5-6 зараженных, но бывает не доходим до «нулевого» пациента, - говорит Оксана Мелехова. - Как правило, пациенты рассказывают нам не обо всех контактах или человек действительно не знает, где он мог заразиться, например, в автобусе.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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