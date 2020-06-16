Найти «нулевого» пациента с коронавирусной инфекцией в Прикамье удается не всегда
«Проследить цепочку от первого заболевшего коронавирусной инфекцией получается не всегда», - рассказала в утреннем эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Так называемый «нулевой» пациент может быть не выявлен так как это достаточно сложно.
- Мы находим цепочку из 5-6 зараженных, но бывает не доходим до «нулевого» пациента, - говорит Оксана Мелехова. - Как правило, пациенты рассказывают нам не обо всех контактах или человек действительно не знает, где он мог заразиться, например, в автобусе.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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Об этом в прямом эфире радио «КП-Пермь» на 96.6 FM сообщила министр здравоохранения региона (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
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