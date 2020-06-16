В Прикамье 56 больных коронавирусом находятся на ИВЛ
В утреннем эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» 16 июня приняла участие министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Она сообщила, что на сегодня в регионе 56 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В основном эти пациенты находятся в Перми.
- Мы стараемся среднетяжелых и тяжелых пациентов из районов перевозить в краевой центр, количество аппаратов ИВЛ достаточно, - говорит Оксана Мелехова. - К сожалению, мы видим заболеваемость как молодого возраста, так и населения старше 65-лет с хроническими заболеваниями. Им уделяется особое внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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