2020-06-16T06:31:55+03:00
Общество

В Пермском крае пожар уничтожил жилой дом

Без крыши над головой остались три человека
Анна Маркова
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Дом полностью сгорел, жить в нем невозможно. Фото:Анастасия Чарушина.Дом полностью сгорел, жить в нем невозможно. Фото:Анастасия Чарушина.
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В Лысьве на улице Садовая около 9 часов вечера случился пожар. Огонь очень быстро распространился и был такой силы, что языки пламени уничтожили дом в считанные минуты.

Без крыши над головой остались три человека, муж с женой и их сын.

- Сгорел дом семьи Анны и Антона Шаклеиных основателей школы танцев «Just Move», - пишут в социальной сети родственники пострадавших. – Там жили родители и младший брат Ани. Дом сгорел полностью.

По предварительной информации причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Если вы хотите помочь пострадавшей семье, для них сейчас важна любая помощь, можно позвонить по телефону 89082623628, Анна.

По предварительной информации причиной пожара стало замыкание электропроводки. Фото:Анастасия Чарушина.

По предварительной информации причиной пожара стало замыкание электропроводки. Фото:Анастасия Чарушина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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