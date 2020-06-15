2020-06-15T18:16:36+03:00
Общество

В Прикамье подозреваемый в организации азартных игр предложил миллионную взятку сотруднику УФСБ

Он успел передать только 100 тысяч рублей
Андрей МАТЛИН
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В феврале этого года 44-летний житель Соликамска приехал в Березники. Там на одной из автостоянок у него была условленна встреча с сотрудником УФСБ. Он сел к нему в машину, передал пакет, в котором были 100 тысяч рублей. Вообще-то он обещал сотруднику спецслужбы заплатить больше миллиона за то, что тот спустит на тормозах уголовное дело об организации азартных игр, это был только первый «взнос».

Но сразу после передачи взятки соликамца задержали.

- Он обещал 1 миллион 200 тысяч рублей за то, что сотрудник УФСБ не будет расследовать уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр на территории Соликамска, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суд приговорил взяткодателя к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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