2020-06-15T18:08:49+03:00
Происшествия

«Девочку отбросило на 30 метров». В Пермском крае насмерть сбили подростка на велосипеде

Удар был такой силы, что у велосипеда оторвало заднее колесо
Виктор Правдин
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Фото: паблик "ЧП Березники" ВКонтактеФото: паблик "ЧП Березники" ВКонтакте
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Трагедия произошла в понедельник, 15 июня, в Березниках. Очевидцы сообщают, что около 18:00 на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила девочку на велосипеде. Удар был такой силы, что у велосипеда оторвало заднее колесо, а девочка, по словам очевидцев, отлетела на 30 метров.

Также свидетели аварии сообщили, что приехавшие сотрудники "скорой помощи" боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Дмитрий Сыкчин

Фото: Дмитрий Сыкчин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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