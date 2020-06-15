«Девочку отбросило на 30 метров». В Пермском крае насмерть сбили подростка на велосипеде
Трагедия произошла в понедельник, 15 июня, в Березниках. Очевидцы сообщают, что около 18:00 на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила девочку на велосипеде. Удар был такой силы, что у велосипеда оторвало заднее колесо, а девочка, по словам очевидцев, отлетела на 30 метров.
Также свидетели аварии сообщили, что приехавшие сотрудники "скорой помощи" боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Фото: Дмитрий Сыкчин
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ИСТОЧНИК KP.RU