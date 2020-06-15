В Прикамье из-за коронавируса на карантин закрыли терапевтическое отделение Соликамской больницы
В краевом Минздраве сообщили о том, что в Соликамске на карантин закрыли терапевтическое отделение городской больницы.
- Выявлен один случай заболевания коронавирусом у пациента отделения, - объяснили в министерстве здравоохранения Прикамья. - Терапевтическое отделение больницы закрыто на приём и выписку пациентов. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
По данным Минздрава, на обсервации в отделении сейчас находятся 8 сотрудников и 26 пациентов медучреждения. Еще 8 сотрудников и 19 выписанных пациентов изолированы на дому под наблюдением медицинских работников.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
По этому случаю проводится эпидемиологическое расследование специалистами Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»