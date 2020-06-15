В Прикамье из-за коронавируса на карантин закрыли терапевтическое отделение Соликамской больницы

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:31:12+03:00

У одного из пациентов обнаружили COVID-19

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В краевом Минздраве сообщили о том, что в Соликамске на карантин закрыли терапевтическое отделение городской больницы.

- Выявлен один случай заболевания коронавирусом у пациента отделения, - объяснили в министерстве здравоохранения Прикамья. - Терапевтическое отделение больницы закрыто на приём и выписку пациентов. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.

По данным Минздрава, на обсервации в отделении сейчас находятся 8 сотрудников и 26 пациентов медучреждения. Еще 8 сотрудников и 19 выписанных пациентов изолированы на дому под наблюдением медицинских работников.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

По этому случаю проводится эпидемиологическое расследование специалистами Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU