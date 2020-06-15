Глава региона Дмитрий Махонин предложил жителям Прикамья подписать Манифест общественного согласия

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:39:06+03:00

В течение двух недель его будут обсуждать и корректировать

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«Наша общая цель - создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее», - с таких строк начинается документ, который предложил политическим и общественным объединениям, а также всем жителям региона глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Речь идет о Манифесте об общественном согласии и совместных действиях. Его предлагается принять на два года. Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о необходимости консолидации усилий всех конструктивных сил региона для преодоления последствия пандемии и развития региона.

- Сейчас важно планировать на десятилетия вперед, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Для этого необходимо консолидировать усилия. Основная наша задача – создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее. Общественное согласие – это фундамент развития Пермского края и залог общественно-социальной стабильности. Главная опора в этом вопросе – консолидация участников всех процессов: политических партий, социальных и общественных объединений, органов местного самоуправления. Поэтому к участию приглашаются все. Я как руководитель региона гарантирую, что мы концептуально поменяем подходы общения. Необходимо, чтобы был открытый диалог между обществом, объединениями, партиями и чиновниками. Это касается и руководителей местного самоуправления. Мы должны понимать, что у нас задача не собраться и поговорить, а достичь конкретных целей.

Руководитель Общественной палаты Пермского края (ОППК) Дмитрий Красильников отметил, что на площадке ОППК обязательно будут организованы обсуждения документа.

- Нужно создать экспертные группы по различным направлениям: по экономике, инфраструктуре, социальному развитию, пространственному развитию Пермского края, – подчеркнул Дмитрий Красильников.

Манифест принимается сроком на 2 года. Жители Пермского края могут присоединиться к исполнению Манифеста через портал «Управляем вместе» с 16 июня. Они могут не только поддержать его своим голосом, но и предложить инициативы, которые позволят достичь целей Манифеста. Организации Прикамья могут отправить свои предложения на электронный адрес правительства: obladm@permkrai.ru. Предложения будут переданы в Центр развития будущего.

Готовность подписать Манифест выразили депутаты Законодательного Собрания, члены Общественной палаты, Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пермская торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Единая Россия», Регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный Фронт» За Россию» (молодежное направление), студенческие отряды Пермского края.

Командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин отметил, что принятие Манифеста послужит развитию региона, сделает Пермский край более привлекательным для молодежи.

Председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Роман Водянов подчеркнул, что подобное объединение усилий позволит быстрее справиться с задачей по восстановлению после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU