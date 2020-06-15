В Перми в жилом доме обрушилась крыша

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:23:31+03:00

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Сегодня утром 15 июня в 11.15 на телефон экстренных служб позвонили жители частного дома на улице 9 мая. Они рассказали, что у дома рухнула часть крыши. На место выехали спасатели и пожарные.

- Произошло разрушение части чердачного перекрытия и кровли на площади 10 кв. метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС оп Пермскому краю. - Горения нет. Погибших и пострадавших тоже. Угрозы соседним строениям не возникло. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU