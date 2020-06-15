2020-06-15T16:23:31+03:00
Происшествия

В Перми в жилом доме обрушилась крыша

ЧП произошло на улице 9 мая
Анна Маркова
Поделиться:
На место ЧП выезжали спасатели и пожарные.На место ЧП выезжали спасатели и пожарные.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Сегодня утром 15 июня в 11.15 на телефон экстренных служб позвонили жители частного дома на улице 9 мая. Они рассказали, что у дома рухнула часть крыши. На место выехали спасатели и пожарные.

- Произошло разрушение части чердачного перекрытия и кровли на площади 10 кв. метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС оп Пермскому краю. - Горения нет. Погибших и пострадавших тоже. Угрозы соседним строениям не возникло. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24