В Перми в жилом доме обрушилась крыша
ЧП произошло на улице 9 мая
На место ЧП выезжали спасатели и пожарные.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
Сегодня утром 15 июня в 11.15 на телефон экстренных служб позвонили жители частного дома на улице 9 мая. Они рассказали, что у дома рухнула часть крыши. На место выехали спасатели и пожарные.
- Произошло разрушение части чердачного перекрытия и кровли на площади 10 кв. метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС оп Пермскому краю. - Горения нет. Погибших и пострадавших тоже. Угрозы соседним строениям не возникло. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU