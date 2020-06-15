2020-06-15T15:37:51+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае решено продлить

На заседании оперативного штаба обсудили текущую ситуацию с коронавирусом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

- На 15 июня в Пермском крае 2755 заболевших COVID-19, - рассказал на заседании оперативного штаба Виталий Костарев, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю. - 70 процентов инфицированных живут в Перми. Сейчас нет инфицированных только в 3 районах. А многие жители не соблюдают правила: не носят маски и перчатки в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию.

В итоге коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07. Для перехода на второй этап он должен быть меньше 0,8. Поэтому режим самоизоляции снимать в Пермском крае не будут. Ограничительные меры решено продлить до 23 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, когда в Перми откроют поликлиники

Названа дата начала приема узких специалистов (подробнее)

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24