МТС ускорил работу цифровых сервисов в промышленных городах

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:11:16+03:00

Мобильный трафик в сети МТС за год вырос более, чем 50 процентов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Интернет-трафик Березниках, Соликамске и Чайковском уже взлетел на 15 процентов

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МТС увеличил пропускную способность мобильного интернета в трех прикамских городах — Березниках, Соликамске и Чайковском — за счет расширения полосы частот для сети LTE. Проведенные работы можно сравнить с введением шестиполосного вместо двухполосного движения на автотрассе, говорят в компании. Это позволит сохранить скорость мобильного интернета даже при пиковых нагрузках в сети на высоком уровне. В результате траффик пользователей увеличился за две последние недели на 15 процентов.

- Жители Березников, Соликамска, Чайковского активно пользуются цифровыми сервисами, - отмечает директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. - Только за год мобильный трафик в нашей сети возрос более, чем 50 процентов.

Но не только обычные жители стали более активно пользоваться возросшими возможностями мобильного интернета от МТС. Работы по расширению также будут способствовать внедрению новых цифровых технологий на предприятиях и в городской среде. В частности, обновленная инфраструктура обеспечит быстрое подключение и развитие проектов в сфере интернета вещей.

- Промышленные предприятия региона активно внедряют инновационные проекты, позволяющие в режиме онлайн мониторить множество показателей своей производственной деятельности, - говорит Оксана Кайгородова. - Внедряемые ими цифровые технологии позволяют экономить, время, человеческие и финансовые ресурсы. Возросший спрос на стабильную и скоростную цифровую инфраструктуру мотивирует нас «прокачивать» и обновлять сети в режиме нон-стоп.

ИСТОЧНИК KP.RU