Воркута получит уральское тепло

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:35:37+03:00

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Пермский филиал АО «ЭнергоремонТ Плюс» направил группу специалистов в Республику Коми для работ по подготовке города Воркута к отопительному сезону 2020-2021 гг. В составе выездной партии порядка 40 сотрудников из Перми, Кирова и Екатеринбурга, среди которых преобладают слесари по ремонту котельных и пылеприготовительных установок, электросварщики и изолировщики. Основная задача пермских и кировских энергетиков – помощь в подготовке оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 к несению нагрузок в период осенне-зимнего максимума.

От Пермского края до Республики Коми, где находится г. Воркута – почти 2000 километров. Учитывая неблизкую дорогу, и необходимость обеспечить безопасную доставку персонала, АО «ЭнергоремонТ Плюс» выбрало в качестве транспорта железную дорогу. Заботясь о работниках, компания арендовала для перевозки отдельные комфортабельные вагоны-купе. Здесь обстановка уютного гостиничного номера: удобные мягкие диваны, кондиционеры и биотуалет. Скоротать время в пути можно, посмотрев телевизор или заказав чай/кофе. А главное, когда соседи по вагону – твои коллеги, время в пути летит быстрее.

Фото: пресс-служба Пермский филиал АО «ЭнергоремонТ Плюс»

Такой внимательный подход АО «ЭнергоремонТ Плюс» обезопасил коллег от лишних контактов в пути, и обеспечил надежную защиту здоровья. Кроме того, это позволяет избежать прохождения карантинного периода, который был бы обязательным, если бы перевозка осуществлялась в общих вагонах. Пермяки и кировчане будут работать на воркутинском объекте до конца июля. После этого точно так же безопасно и комфортно отправятся домой. А на смену им в г. Воркута прибудет новая вахта.

- Наши сотрудники с февраля 2020 года выезжают на плановые работы в Республике Коми. Очередная «летняя» вахта особенно значимая, ведь сейчас отопительный сезон здесь завершен, и мы уже помогаем реализовать комплекс мероприятий в рамках подготовки Воркуты к будущей зиме. Желаю ребятам хорошей погоды, безаварийной деятельности и выполнения наших обязательств перед жителями этого северного города нашей страны! – отмечает директор Пермского отделения - отмечает главный инженер Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс» Николай Машковцев.

Несмотря на дополнительные вызовы времени, связанные с мерами борьбы с распространением вирусных заболеваний, АО «ЭнергоремонТ Плюс» готово выполнять ремонтные задачи в любом регионе России. В свою очередь, Группа «Т Плюс» обеспечивает для этого все необходимые условия. Сегодня АО располагает штатом профессионалов для реализации комплексных проектов по обслуживанию оборудования теплоисточников. Как показывает пример Воркуты, компания может доставить своих сотрудников даже за Полярный круг. И хотя это всего лишь рабочая командировка, даже такая перевозка организована АО «ЭнергоремонТ Плюс» на уровне экстра-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU