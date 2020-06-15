Онлайн-премьера в театре "У Моста": где и когда можно посмотреть новый спектакль

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:58:09+03:00

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Жизнь во время самоизоляции приучила нас многое делать в режиме онлайн: учиться, совершать покупки, общаться с друзьями, отмечать праздники, заниматься фитнесом, смотреть спектакли. А пермский театр «У Моста» пошел еще дальше - впервые в России здесь в онлайн-режиме был поставлен новый спектакль. Все репетиции проходили виртуально. Впервые актеры вернулись в родное здание театра только 5 июня.

А уже сегодня нас ждет онлайн-премьера в прямом эфире. 15 июня в 20.00 спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького в постановке Сергея Федотова будет доступен любому зрителю на YouTube-канале театра «У Моста» и в группах театра в социальных сетях.

Также премьеру можно будет увидеть на странице «Комсомольской правды» ВКонтакте. Присоединяйтесь к уникальному просмотру в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU