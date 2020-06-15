2020-06-15T11:15:09+03:00
Общество

В Перми снизилось число покусов бродячими псами

Чаще теперь кусаются собаки, имеющие владельцев
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Впервые за последние несколько лет в Перми начало снижаться количество случаев нападений безнадзорных собак на жителей города.

- За прошедшие 5 месяцев было зафиксировано 364 случая покусов людей безнадзорными животными, - отметили в городской администрации. - Это на 33 процента меньше, чем за такой же период в прошлом году, - тогда бродячие псы искусали 550 человек.

В Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных животных снижение количества покусов объясняют тем, что этой зимой были усилены меры по отлову бродячих собак.

- В городе было увеличено число ловцов, усилено патрулирование, - отметили в этом ведомстве. - С начала года с улиц Перми отловлено 807 собак.

Как свидетельствует статистика, теперь на городских улицах кусают прохожих чаще домашние собаки, чем бездомные.

- По данным Роспотребндзора, число покусов домашними собаками в Перми стало даже чуть больше: 444 случая в этом году против 440 в прошлом, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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