В Прикамье выявили 68 новых заболевших коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:01:26+03:00

В Прикамье на 15 июня 2755 человек заболели коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

Заразившихся смертельно опасной инфекцией в регионе уже 2755 человек

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Стали известны новые данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Роспотребнадзор сообщает о 68 новых случаях.

Таким образом в Прикамье на 15 июня 2755 человек заболели коронавирусом с начала пандемии. Из новых заболевших 35 человек в больнице, 31 лечатся амбулаторно. Также стало известно о 6 летальных случаях за минувшие сутки.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Из 66 новых инфицированных - 28 мужчин, 35 женщин, 3 ребенка (3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 25 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. У двоих COVID-19 выявили после смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU