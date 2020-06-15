В Пермском крае пропал мужчина со шрамом на лице

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:23:17+03:00

Больше двух недель он не выходит на связь с родственниками

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В Пермском крае пропал 33-летний Сергей Митрофанов. Две недели о нем нет известий. Мужчина из Чернушинского района последнее время жил в Перми, приехал в город на заработки. Занимался строительными работами на объектах, но две недели назад не вышел на работу, телефон не отвечает. Мама и сестра написали заявление в полицию.

- Работодатель сказал, что Сергей потерял телефон, на работу не выходит, мы переживаем, раньше он никогда не пропадал, - рассказала мама пропавшего.

Приметы: рост примерно 170 – 172 см, голубые глаза, волосы русые, на левой щеке шрам 2 см, проколото левое ухо.

Если вы владеете информацией о месте нахождения Сергея Митрофанова, просьба позвонить по телефонам: +79223630054 Юлия, +79965930967 Татьяна или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU