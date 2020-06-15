Райффайзенбанк: получите скидку 25% на технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit!

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:14:34+03:00

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Мировой лидер по производству крупной и малой бытовой техники Whirlpool Corporation приглашает держателей карт Райффайзенбанка в закрытый клуб клиентов Whirlpool | VIP.

Как получить скидку:

- выберите на сайте Whirlpool VIP свой город из списка: Москва и другие города РФ;

- выберите товары и переместите в корзину;

- введите промокод RBANK;

- оплатите покупку картой Райффайзенбанка.

Скидка действует только при вводе промокода вручную. Срок проведения: 20.04.2020 — 31.12.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU