2020-06-15T07:36:10+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 23 человека

Общее число перенесших COVID-19 в регионе составило 1543.
Анна Маркова
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В Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.В Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 23 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 2803 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 15 июня в Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона. 13 июня зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новых заболевших выявили 107. Эта цифра самая высокая за все время пандемии в Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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