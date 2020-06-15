В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 23 человека
В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 23 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 2803 жителя Пермского края.
Напомним, на утро 15 июня в Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона. 13 июня зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новых заболевших выявили 107. Эта цифра самая высокая за все время пандемии в Пермском крае.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Перми, последние новости на 15 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 15 июня 2020 года [аудио] (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»