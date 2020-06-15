В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 23 человека

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:36:10+03:00

В Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 23 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 2803 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 15 июня в Прикамья выявлено 2687 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона. 13 июня зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новых заболевших выявили 107. Эта цифра самая высокая за все время пандемии в Пермском крае.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU