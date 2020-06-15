Пермяки смогут нарисовать граффити на тему борьбы с коронавирусом
Это станет возможным в рамках нового фестиваля стрит-арта
Граффити будут посвящены борьбе с коронавирусной инфекцией.Фото: архив "КП"
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В Перми будет организован новый окружной общественный проект - фестиваль стрит-арт. В рамках проекта участники смогут создать граффити на темы противодействия коронавирусной инфекции.
В числе возможных тем - изображения, отражающие подвиг медицинских работников, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, волонтерство.
- Победители конкурса смогут воплотить свои художественные замыслы в реальность, перенеся эскизы на стены известных зданий в регионе, - рассказали в администрации Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU