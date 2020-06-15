2020-06-15T06:41:25+03:00
Общество

В Перми продлевают действия проездных и льготных карт

Власти рассказали на сколько поездок она будет пополнена
Анна Маркова
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Пополнят карту на количество неизрасходованных поездок.Пополнят карту на количество неизрасходованных поездок.Фото: Василий Вахрин
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В Перми продлевают срок действия льготных проездных и транспортных карт. В апреле был составлен реестр карт, которые были пополнены до 27 марта этого года и срок действия которых завершился в период до 14 июня. Владельцы этих карт из-за введения режима самоизоляции не смогли воспользоваться своими проездными в полном объеме.

Пополнят карту на количество неизрасходованных поездок. Если она у вас безлимитная, тогда ее продлят на количество дней, равных режиму самоизоляции. Это будет сделано автоматически, держателям карт никуда обращаться не придется.

В администрации Перми напомнили, что со 2 апреля на территории Пермского края начал действовать режим полной самоизоляции, из-за чего держатели электронных проездных документов не смогли в полном объеме воспользоваться поездками. Департамент транспорта города подготовил проект постановления по переносу срока действия проездных документов.

Проверить измененный срок действия проездного и транспортных карт можно будет в личном кабинете на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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