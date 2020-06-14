Только в семи районах Пермского края не выявлено коронавирусной инфекции
В Пермском крае по данным на 14 июня коронавирусная инфекция зафиксирована в 35 территориях Пермского края. Ранее все заболевшие жители выздоровели в Юрлинском, Юсьвинском, Оханском, Еловском округах.
По данным Роспотребнадзора к территориям свободным от коронавируса присоединились Верещагино, Большесосновский район и Березовский округ, там выздоровели все заболевшие жители.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
- В территориях, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, необходимо строго соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию, до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется, - рассказали в Минздраве региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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