2020-06-14T16:56:17+03:00
Общество

Только в семи районах Пермского края не выявлено коронавирусной инфекции

В Роспотребнадзоре рассказали, какие это территории
Анна Маркова
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Коронавирусная инфекция зафиксирована в 35 территориях Пермского края.Коронавирусная инфекция зафиксирована в 35 территориях Пермского края.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае по данным на 14 июня коронавирусная инфекция зафиксирована в 35 территориях Пермского края. Ранее все заболевшие жители выздоровели в Юрлинском, Юсьвинском, Оханском, Еловском округах.

По данным Роспотребнадзора к территориям свободным от коронавируса присоединились Верещагино, Большесосновский район и Березовский округ, там выздоровели все заболевшие жители.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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- В территориях, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, необходимо строго соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию, до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется, - рассказали в Минздраве региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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