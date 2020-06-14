В Перми пропал высокий 19-летний юноша

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:21:53+03:00

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В Пермском крае пропал 19-летний Никита Беляев. Он ушел из дома в селе Карагай еще 7 июня. Где он находится до сих пор неизвестно. Поисковый отряд «Регион 59» объявил о его поиске.

Приметы Никиты: рост 176-180 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Носит очки, картавит.

Был одет: темно-синяя футболка, темно-синяя олимпийка с капюшоном, черное трико. На ногах - черные кроссовки с серыми полосками.

Всем, кому известно местонахождение молодого человека, просят сообщить по телефонам: 02, 102 (полиция); 112 (ЕДДС); +7(342)241-36-40 (Бюро регистрации несчастных случаев Перми); 8-922-31-41-112 (волонтеры).

ИСТОЧНИК KP.RU