В Перми 31-летний мужчина впал из окна дома
Очевидцы вызвали медиков и спасателей
Спасатели помогли спустить пострадавшего с крыши, на которую он упал.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми 14 июня «скорую помощь» вызвали очевидцы, когда увидели, как из окна дома по улице Крупской, 41 выпал мужчина. Он свалился со второго этажа на крышу, примыкавшего к дому помещения.
Чтобы снять его с крыши потребовалась помощь спасателей. 31-летний мужчина был в неадекватном состоянии, получил ушиб голени. Медики осмотрели его, переломов не обнаружили, поехать с ними в больницу он отказался.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Перми за сутки из окон домов выпали двое мужчин
Один упал с четвертого, другой с третьего этажа (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU