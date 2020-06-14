В Перми 31-летний мужчина впал из окна дома

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:25:52+03:00

Спасатели помогли спустить пострадавшего с крыши, на которую он упал. Фото: Василий Вахрин

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В Перми 14 июня «скорую помощь» вызвали очевидцы, когда увидели, как из окна дома по улице Крупской, 41 выпал мужчина. Он свалился со второго этажа на крышу, примыкавшего к дому помещения.

Чтобы снять его с крыши потребовалась помощь спасателей. 31-летний мужчина был в неадекватном состоянии, получил ушиб голени. Медики осмотрели его, переломов не обнаружили, поехать с ними в больницу он отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU