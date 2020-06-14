В Перми «заминировали» здания автовокзалов

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:03:48+03:00

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В Перми 13 июня на телефон экстренных служб позвонил неизвестный и сказал, что в Перми заминировано здание автовокзала. Звонивший не сообщил, какой именно вокзал «заминирован», спецслужбам пришлось выезжать сразу по двум адресам: главный на Революции, 68 и на Ижевская, 2 - станция «Южная».

- Спасатели совместно с сотрудниками ЧОП и полиции провели эвакуацию людей из здания автовокзала, на улице Революции, примерно, 30 человек, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах. - Привокзальную территорию огородили сигнальной лентой.

Кинологи с собаками обследовали помещения автовокзала и прилегающую к нему территорию. Взрывное устройство обнаружено не было.

Такую же проверку спецслужбы провели и на станции «Южной», там также ничего опасного не обнаружено. Звонившего теперь пытаются вычислить спецслужбы. Кроме крупного штрафа, ему может грозить и тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU