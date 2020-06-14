В Пермском крае еще две женщины умерли от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:34:45+03:00

Всего в Прикамье от коронавируса скончались 84 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в регионе с COVID-19 скончались 84 человека

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В Прикамье опасная инфекция унесла жизни еще двоих человек. От коронавируса умерли женщины 74 и 78 лет. У них коронавирус выявили уже после смерти. Он стал основной причиной смерти. Всего в регионе с COVID-19 скончались 84 человека.

Напомним, в Пермском крае за минувшие сутки выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2687.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Ежесуточный прирост больных составил 4,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 13 июня - 1,22). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU