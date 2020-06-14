В Пермском крае новый антирекорд, еще 107 человек заболели коронавирусом

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:17:59+03:00

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В Пермском крае зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки новых заболевших выявили 107. Эта цифра самая высокая за все время пандемии в Пермском крае. Общее число заболевших в регионе теперь 2687 человек.

66 человек проходят лечение в больницах, 39 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Из 105 новых инфицированных - 42 мужчины, 54 женщины, 9 детей (3 мальчика и 6 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 35 человек старше 65 лет.

По данным Роспотребнадзора, на всплеск заболеваемости повлиял выявленный очаг в филиале пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора, филиал временно прекратил прием и выписку пациентов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU