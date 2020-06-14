В Пермском крае еще 17 человек выздоровели от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:24:10+03:00

Всего в регионе опасной инфекцией заболели 2580 человек

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В Пермском крае за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 17 человек. Их выписали из медучреждений региона.

Общее число тех, кто с правился с COVID-19 составило 1520. Под наблюдением специалистов остаются 2641 жителей Пермского края.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Напомним, на утро 14 июня в Прикамья выявлено 2580 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU