В Пермском крае еще 17 человек выздоровели от коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 17 человек. Их выписали из медучреждений региона.
Общее число тех, кто с правился с COVID-19 составило 1520. Под наблюдением специалистов остаются 2641 жителей Пермского края.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
Напомним, на утро 14 июня в Прикамья выявлено 2580 случаев заболевания коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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