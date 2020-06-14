2020-06-14T08:19:04+03:00
Общество

В Перми в открытый люк провалилась собака

Животное скулило и лаяло, призывая помочь
Анна Маркова
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Спасатели вытащили собаку из колодца.Спасатели вытащили собаку из колодца.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на улице Гальперина около охранного пункта у железнодорожного шлагбаума в открытый люк упала собака. Собаку услышали стрелочники, которым она хорошо знакома, бездомную они часто подкармливают, пес от них далеко не уходит, там и живет на территории охранного пункта.

Как животное угодило в люк - непонятно, каждый метр территории ведь знает. Собака то скулила, то лаяла, вытащить ее неравнодушные пермяки не смогли и вызвали спасателей.

Спасатели приехали на вызов и помогли ей выбраться. Они сделали петлю из веревки и вытащили ее. Колодец закрыли деревянным поддоном, чтобы история больше не повторилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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