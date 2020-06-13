Отделение Добрянской больницы закрыли на карантин: у одного из работников обнаружили коронавирус
В четверг, 11 июня, по предписанию Роспотребнадзора хирургическое отделение Добрянской районной больницы закрыли на прием и выписку пациентов. У одного из сотрудников медучреждения обнаружили коронавирус.
- Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. На обсервации в отделении находится 20 пациентов и 6 сотрудников учреждения. В настоящее время состояние у всех удовлетворительное, признаков ОРВИ - нет. На изоляции на дому находятся еще 13 сотрудников учреждения, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
В медицинском учреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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